Про це розповів заступник міністра оборони Дмитро .
Кліменков сказав, що йдеться про широку номенклатуру дронів. За його словами, нещодавно “Агенція оборонних закупівель” оголосила конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн.
Заступник міністра оборони запевнив: міністерство отримало “хороші результати”, наразі законтрактувало близько 7000 дронів, ще 7000 проходять перевірку й кваліфікацію.
26 травня безпілотник Головного управління розвідки Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей “Воронеж М” у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною.
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