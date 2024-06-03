Майже 100% дронів для Сил оборони виготовляють в Україні, найбільша частка припадає на приватний бізнес.

Про це розповів заступник міністра оборони Дмитро .

Кліменков сказав, що йдеться про широку номенклатуру дронів. За його словами, нещодавно “Агенція оборонних закупівель” оголосила конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн.

Заступник міністра оборони запевнив: міністерство отримало “хороші результати”, наразі законтрактувало близько 7000 дронів, ще 7000 проходять перевірку й кваліфікацію.

26 травня безпілотник Головного управління розвідки Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей “Воронеж М” у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною.