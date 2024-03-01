Журналісти зафіксували на польському кордоні великий потік фур з агропродукцією із Білорусі у Польщу та у зворотному напрямку. Найчастіше вантажівки перевозять олію, насіння та тваринний корм.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста “Української правди” Михайла Ткача.

Зазначається, що російські компанії отримують сотні мільйонів доларів за агропродукцію, яку вони доставляють у Польщу.

На прохання журналістів, чоловік зателефонував до польської компанії та представився менеджером реальної білоруської компанії. Він відкрито запропонував придбати російський ріпаковий шрот під білоруськими документами.

Менеджер польської фірми попросив надіслати умови постачання на електронну пошту.

У вересні 2023 року після протестів фермерів, Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України. Після цього обсяг продукції, який продовжував їхати з Білорусі невпинно збільшується.

“Лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на $8 млн”, — сказав Ткач.

Біля КПП “Кукурикі” журналісти нарахували сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі.

“Судячи зі спілкування з представниками агрофірм, спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній”, — сказав Ткач.

За словами журналіста, один із таких центрів у Білорусі – термінал Колядичі Державного підприємства “БТЛЦ” в Мінську.

За інформацією польських джерел УП та даними з відкритих та закритих баз, у Польщі є щонайменше три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.

27 лютого журналіста “УП” Михайла Ткача затримали у Польщі біля кордону із Білоруссю. Розслідувач разом з оператором знімав матеріал щодо транзиту продукції між польською державою та Росією.