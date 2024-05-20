Найближчі місяці будуть вирішальними для України, втім країни Заходу продовжать діяти рішуче, допомагаючи нашій країні боротися за свою свободу.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

“Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки”, – сказав він.

Глава Пентагону уточнив, що якщо російський диктатор Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів.

Остін додав, що це залишить Європу під “тінню Путіна” і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх країн Заходу.

Глава Пентагону також зазначив, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.

20 травня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін розпочав засідання Контактної групи з питань оборони України.