Це 7 квітня помітив Telegram-канал “Єврофани”.

“Артист із Росії. У 2024 році 15 березня в день виборів президента в Російській Федерації, випустив гучний альбом “СДЕЛАНО В РОССИИ”. Хітом з альбому стала пісня під назвою “ДА, Я РУССКИЙ”, забравши топ-1 чарту у всьому світі”, – зазначено також в описі пісні в Spotify.

В описі до пісні вказано, що вона додана на Spotify виконавцем з псевдонімом Наверное поэт.

“Наша Russia — держава наша!

Наша Russia! Америка — параша!

Наша Russia (наша) — держава наша!

Наша Russia! Америка — параша!

Вставайте, русы, время бить ящеров

Кто не в курсах — борьба за настоящее

Бело-сине-красный флаг, музыка животворящая

Это факт, да, я ща”, — співається у пісні.