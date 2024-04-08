Це 7 квітня помітив Telegram-канал “Єврофани”.

“Артист із Росії. У 2024 році 15 березня в день виборів президента в Російській Федерації, випустив гучний альбом “СДЕЛАНО В РОССИИ”. Хітом з альбому стала пісня під назвою “ДА, Я РУССКИЙ”, забравши топ-1 чарту у всьому світі”, – зазначено також в описі пісні в Spotify.

В описі до пісні вказано, що вона додана на Spotify виконавцем з псевдонімом Наверное поэт.

“Наша Russia — держава наша!Наша Russia! Америка — параша!Наша Russia (наша) — держава наша!Наша Russia! Америка — параша!
Вставайте, русы, время бить ящеровКто не в курсах — борьба за настоящееБело-сине-красный флаг, музыка животворящаяЭто факт, да, я ща”, — співається у пісні.
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