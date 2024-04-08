Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.

Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 173 вибухи.

“Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади“, – йдеться у повідомленні.

У Миропільській громаді здійснено мінометні обстріли (15 вибухів) та артобстріл (14 вибухів). В результаті артобстрілу отримала поранення 1 людина.

Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV дрона камікадзе (1 вибух), мінометні обстріли (19 вибухів), артобстріл (12 вибухів).

У Білопільській громаді здійснено атаки FPV дрона камікадзе (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (6 вибухів), артилерії (15 вибухів), гранатометів (8 вибухів).