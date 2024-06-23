Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі вже є позитивне рішення щодо постачання нових систем Patriot для України, які убезпечать життя людей від російського терору.

Про це йдеться у вечірньому зверненні.

“Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору – потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим із партнерами – робимо все, щоб наблизити рішення… Ми вже отримали рішення щодо нових Patriot для України й готуємо продовження, працюємо над постачанням іще систем ППО. І далекобійність зараз – це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру”, – сказав Зеленський.

Також глава держави пообіцяв, що наступні тижні червня та першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень і перша половина червня.

“Готуємося до нового результату у відносинах із Євросоюзом. ЄС вже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня очікуємо фактичного початку перемовин – урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього. Реально історичний тиждень. Десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно”, – заявив президент.