У неділю, 23 червня, російські загарбники завдали чергового удару керованими авіабомбами по місту Харків. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину та понад десятеро постраждалих.

Глава держави відреагував на черговий злочин росіян у дописі й опублікував відео наслідків ворожої атаки.

“Харків знову під ударами російських бомб. Отримав усі доповіді. Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям. Дякую всім, хто залучений”, — йдеться у зверненні.

Президент додав, що наразі частина міста Харків знеструмлена й це призвело до зупинки метро.

“Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів”, — наголосив Зеленський.

Додамо, що за інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, станом на 17:00 у Харкові внаслідок атаки постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому. Загинув 73-річний чоловік.

За даними Синєгубова, у Шевченківському районі міста пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — два будинки зруйновано. Також “прильот” був і в Київському районі, у промислову зону.