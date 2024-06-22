У п'ятницю, 21 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Надзвичайного і Повноважного Посла в Республіці Польща Василя Зварича.

Відповідний наказ опубліковано на сайті президента.

Згідно з документом, Василя Зварича віднині призначено послом у Чеській Республіці. Про причини такого рішення не повідомляється.

Зазначимо, що Василь Зварич перебував на посаді посла у Польщі з початку лютого 2022 року. До цього Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ, був заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС і радником-посланником посольства України в Польщі.

Також на сайті можна побачити указ президента про призначення Івана Довганича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак. Відомо, що з 2006 по 2008 рік Довганич обіймав посаду Тимчасового повіреного у справах України в Іраку. Згодом був послом України у В’єтнамі та Королівстві Камбоджа.