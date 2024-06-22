Про це повідомляє DW з посиланням на неназваного високопосадовця блоку.

Також наступного тижня Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії за її агресію в Україні. Для цього глави МЗС країн ЄС зберуться в Люксембурзі. Вони також поспілкуються зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою по відеозв’язку. 

“Надання Україні озброєнь — наш головний пріоритет”, — зазначив високопоставлений чиновник. Ця тема буде першою на порядку денному в Раді ЄС із закордонних справ.

Додамо, що черговий санкційний пакет щодо Росії, за словами високого представника Євросоюзу із зовнішньої політики Жозепа Борреля є «потужним набором індивідуальних і секторальних заходів, аби підважити російські військові зусилля проти України».

Він перерахував напрямки, на які буде поширюватися 14-й пакет санкцій:

  • військово-промисловий оборонний комплекс;
  • фінансові послуги;
  • енергетичний сектор;
  • обхід санкцій;
  • воєнні злочини, «в тому числі установи, причетні до депортації українських дітей».
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