У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Про це повідомляє DW з посиланням на неназваного високопосадовця блоку.

Також наступного тижня Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії за її агресію в Україні. Для цього глави МЗС країн ЄС зберуться в Люксембурзі. Вони також поспілкуються зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою по відеозв’язку.

“Надання Україні озброєнь — наш головний пріоритет”, — зазначив високопоставлений чиновник. Ця тема буде першою на порядку денному в Раді ЄС із закордонних справ.

Додамо, що черговий санкційний пакет щодо Росії, за словами високого представника Євросоюзу із зовнішньої політики Жозепа Борреля є «потужним набором індивідуальних і секторальних заходів, аби підважити російські військові зусилля проти України».

Він перерахував напрямки, на які буде поширюватися 14-й пакет санкцій:

військово-промисловий оборонний комплекс;

фінансові послуги;

енергетичний сектор;

обхід санкцій;

воєнні злочини, «в тому числі установи, причетні до депортації українських дітей».