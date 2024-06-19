Про це повідомляє Міноборони Данії.

Новий пакет допомоги зокрема передбачає укладення низки різних угод з союзниками щодо закупівель та передачі з боку оборонної промисловості, зокрема більше обладнання на підтримку переданих Данією винищувачів F-16.

Окрім того, у межах пакета допомоги Данія вкладатиме гроші безпосередньо в українське збройове виробництво та підтримуватиме його з власних запасів оборонного відомства.

За словами міністра оборони Данії Трольса Лунда Поульсена, завдяки пакету допомоги Україна отримає підтримку на полі бою “тут і зараз”.

“Але ми також маємо зобов’язання Данії у безпековій галузі підтримувати Україну протягом наступних 10 років. Тому ми створили данську модель підтримки української оборонної промисловості, яка допоможе наростити українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі”, — каже міністр.

У Міноборони Данії також наголосили, що у двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборонну промисловість було виділено загалом 1,2 мільярда данських крон (близько $117 млн).