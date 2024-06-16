Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Данії Метте Фредеріксен на Глобальному саміті миру у Швейцарії, де обговорили передачу винищувачів F-16 від Копенгагена до Києва.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Країни Заходу, зокрема Данія та Нідерланди, об’єдналися в “коаліцію винищувачів” з метою надання Києву сучасної авіаційної техніки та підготовки льотчиків і допоміжного персоналу.

“Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом”, – сказав Зеленський.

За його словами, лідери країн окремо обговорювали затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС в червні.

Зеленський висловив подяку Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активну підтримку Данії у залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.