Данія є першою країною НАТО, яка напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

За його словами, перший контракт буде підписано вже найближчим часом.

Умєров під час зустрічі з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом обговорили створення спільних підприємств, розглянувши модель спільного інвестування у виробництво озброєння, що допоможе посилити обороноздатність України.

“Для цього Міноборони створює “Оборонний фонд”, який стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств”, – зауважив міністр оборони і подякував Данії та Нідерландам за підтримку України.