Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.
За його словами, перший контракт буде підписано вже найближчим часом.
Умєров під час зустрічі з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом обговорили створення спільних підприємств, розглянувши модель спільного інвестування у виробництво озброєння, що допоможе посилити обороноздатність України.
“Для цього Міноборони створює “Оборонний фонд”, який стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств”, – зауважив міністр оборони і подякував Данії та Нідерландам за підтримку України.
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