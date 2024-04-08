Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначає, що атомна генерація відіграє провідну роль для України й забезпечує виробництво понад 50% електроенергії. Після деокупації ЗАЕС Україні знадобиться певний час, аби повернути станцію до повноцінної роботи. Водночас замістити потужності ЗАЕС зможуть нові енергоблоки Хмельницької АЕС, будівництво яких наразі планується.

“Ми керуємось тим, що економіка і споживання будуть зростати, тому нам потрібні додаткові потужності. Атомна енергетика важлива, вона забезпечує базову генерацію, не залежить від погоди й постійно виробляє кіловат. Це важливо для промисловості. Я не бачу, що нас має щось зупиняти під час війни“, – сказав очільник Міненерго.

Він також додав, що ситуація на ЗАЕС досить складна, зокрема і через регулярні обстріли росіянами прилеглих територій.