Працівники Державного бюро розслідувань на підставі рішень судів арештували банківські рахунки низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних з російським букмекером та представниками держави-агресора. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 мільярда гривень.

Про це повідомляють пресслужба ДБР та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що через суд в дохід держави стягнуто, зокрема, цінні папери та кошти на суму понад 1,8 мільярда гривень, які належать компанії-нерезиденту Латвійської Республіки, що пов’язана з країною-агресором. Під час досудового розслідування встановлено, що ця компанія має тісний зв’язок з російським букмекером “1xBet” та іншими суб’єктами, і до неї застосовано санкції.

Стало відомо, що джерелами походження коштів, що надходили на банківські рахунки компанії-нерезидента, яка, серед іншого, здійснює процесинг букмекерської діяльності на території Росії, були перерахування з російських і білоруських фінансових установ.

Встановлено, що протиправній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів та суб’єктів нагляду, а також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення підозрілих операцій із використанням підконтрольних фінансових інструментів.

Наразі вирішується питання про передачі арештованих коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

Водночас низка ЗМІ у п’ятницю, 31 травня, поширила новину про нібито зняття арештів з рахунків одного із вищевказаних суб’єктів онлайн-казино. Однак, ця інформація не відповідає дійсності. Насправді ж слідчим суддею скасований арешт в частині надання дозволу «виключно для сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, а також здійснення видаткових операцій із виплати заробітної плати».