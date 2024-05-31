Одеському ексначальнику ТЦК Борисову обрали новий запобіжний захід, — ДБР

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням. Працівники бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон”, — йдеться у повідомленні.