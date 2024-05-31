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Одеському ексначальнику ТЦК Борисову обрали новий запобіжний захід, — ДБР

Суд обрав ексначальнику Одеського обласного ТЦК і СП Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави сумою 140 млн грн.

П’ятниця, 31 травня 2024, 09:19

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням. Працівники бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон”, — йдеться у повідомленні.

Військкому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 140 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

У пресслужбі нагадують, що 29 травня 2024 року ДБР направило до суду обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс генерального прокурора.

Теги: Борисов, ДБР, ТЦК

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