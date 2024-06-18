Про це повідомили у ДБР.
Чоловік запевняв “клієнта”, що за 20 тис. доларів США його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України.
“За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну «допомогу». Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті”, — прокоментували у Бюро.
ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі 15 тис. доларів США. Раніше він вже встиг отримати від “клієнта” 5 тис. доларів США.
Були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.
Наразі сину посадовця повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
Слідство триває, перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ОМТЦК та СП.
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