Син військкома із Вінничини за $20 тисяч обіцяв документи для виїзду за кордон

Про це повідомили у ДБР.

Чоловік запевняв “клієнта”, що за 20 тис. доларів США його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України.

“За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну «допомогу». Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті”, прокоментували у Бюро.

ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі 15 тис. доларів США. Раніше він вже встиг отримати від “клієнта” 5 тис. доларів США.

Були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.

Наразі сину посадовця повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ОМТЦК та СП.

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