За цю добу на фронті сталося 53 бойових зіткнення.

Про це у своєму вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка протягом дня суттєво не змінювалася. Наступальних дій російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках не фіксували.

“На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення”, – йдеться в зведенні.

Російські сили 15 разів спробували наступати на Новопавлівському напрямку – поблизу Красногорівки, Новомихайлівки та Урожайного. Всі спроби наступу відбиті.

Штаб зафіксував п’ять атак РФ на Авдіївському напрямку: поблизу Новокалинового, Уманського та Нетайлового; і в районі Старомайорського та Роботиного на Запоріжжі.

“На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області”, – йдеться у зведенні командування.

Генштаб такж повідомляє про 12 ударів української авіації по місцях зосередження російських військ і техніки, ще один – по російському зенітно-ракетному комплексу. Також ракетні війська уразили два райони скупчення особового складу росіян