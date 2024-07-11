За скоєння державної зради судитимуть депутата Херсонської міської ради від забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа — за життя” (скор. — ОПЗЖ). Правоохоронці завершили розслідування та передали обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у Telegram-каналі.

Згідно із допису, слідчі встановили, що депутат під час тимчасової окупації Херсона почав співпрацювати з незаконною “владою”. Він перереєстрував очолюване ним підприємство “Херсонелектротранс” за російським законодавством та розпорядився розмістити у громадському транспорті пропагандистські плакати із закликами отримувати російські паспорти. Також обвинувачений організував отримання працівниками підприємства зарплати у рублях.

Ймовірно йдеться про Ігоря Житченка, який до повномасштабного вторгнення Росії в України керував у Херсоні комунальним підприємством “Херсонелектротранс”. За інкримінованою йому статтею, депутату загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Довідково.

Ігор Житченко народився у 1964 році. Має вищу освіту. У 2009 році став керівником Фонду комунального майна міста Херсона. У 2014 році балотувався до Верховної Ради України від “Опозиційного Блоку”. У 2019 році балотувався до Верховної Ради від “ОПЗЖ”. Роком пізніше він обрався депутатом Херсонської міської ради від “ОПЗЖ”. Того ж року Житченко очолив міське КП “Херсонелектротранс”.