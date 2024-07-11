Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на країну-агресора. Капітан судна допомагав вивозити до Росії багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відомо, що корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив неправдиві відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. У такий спосіб зловмисник допомагав окупантам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців. Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.

За скоєний злочин капітану судна загрожує до п’яти років позбавлення волі.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.