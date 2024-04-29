“Щодо України, нам вдалося об’єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи”, – сказав держсекретар на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії.

Блінкен додав, що якщо залишити цей виклик безкарно, то “потенційні агресори скрізь звернуть на цю увагу і в нашому світі буде більше конфліктів”.

Водночас він сказав, що коаліція допомогла “неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба”.

“Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від самого початку, стерти її з мапи, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося. І ми також маємо альянс у Європі, який сильніший, він також більший, ніж був, і я думаю, [у нас є] план, який дозволить Україні з часом досягти успіху. Сильна країна: військово, економічно демократична”, – виступив він.