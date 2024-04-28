Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншості в американській Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Під час бесіди глава держави подякував Джеффрісу за особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні.

Про це повідомляє офіційний Тelegram-канал президента.

Зеленський відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство Президента Байдена та запросив пана Джеффріса до України.

Також президент розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Нагадаємо, на цьому тижні помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на брифінгу в Києві казав про те, що допомога Сполучених Штатів, яка включає засоби протиповітряної оборони, “дуже скоро” буде в Україні. О’Браєн підкреслив, що американська допомога міститиме, зокрема, й системи Patriot.