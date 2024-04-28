Про це повідомляє офіційний Тelegram-канал президента.
Зеленський відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство Президента Байдена та запросив пана Джеффріса до України.
Також президент розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.
Нагадаємо, на цьому тижні помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на брифінгу в Києві казав про те, що допомога Сполучених Штатів, яка включає засоби протиповітряної оборони, “дуже скоро” буде в Україні. О’Браєн підкреслив, що американська допомога міститиме, зокрема, й системи Patriot.
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