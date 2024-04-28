Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до Саміту миру, а також перспективи вступу до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться у зверненні глави держави, опублікованому в його офіційному каналі.

“Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік в політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу”, — сказав президент.

Він зазначив, що зараз триває підготовка до першого, інавгураційного Саміту миру, який має відбутися у червні.

“І наша команда, й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став дійсно глобальним”, — наголосив Зеленський.

За його словами, на Саміті будуть представлені різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток.

“Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, в тому числі й такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру”, — заявив президент.

Глава держави розповів і про вступ України до Євросоюзу та НАТО. На думку Зеленського, країна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу. Також президент не оминув питання підготовки України до участі у саміті НАТО, який відбудеться цього літа.

“Потрібен сильний політичний сигнал — Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс”, — сказав президент.