У п'ятницю, 26 квітня, Німеччина підняла у повітря винищувачі для перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомили Повітряні сили Німеччини.

Літак Іл-20 (COOT-A) був виявлений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після ідентифікації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.

Одразу після того, як російський літак Іл-20 (COOT-A) був помічений при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжували німецькі Eurofighters. Останні тижні польські Збройні сили також вживали подібні заходи через загрозу з боку Росії.

“Ситуація не погіршуватиметься, реалізація в принципі залишатиметься в руках НАТО. Контроль за використанням повітряного простору Німеччини також здійснюється”, – додають у повідомленні.