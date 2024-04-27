Про це повідомили Повітряні сили Німеччини.
Літак Іл-20 (COOT-A) був виявлений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після ідентифікації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.
Одразу після того, як російський літак Іл-20 (COOT-A) був помічений при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжували німецькі Eurofighters. Останні тижні польські Збройні сили також вживали подібні заходи через загрозу з боку Росії.
“Ситуація не погіршуватиметься, реалізація в принципі залишатиметься в руках НАТО. Контроль за використанням повітряного простору Німеччини також здійснюється”, – додають у повідомленні.
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