Про це інформує пресслужба “ДОТ”.

“Наш вектор – стандартизація пально-мастильних матеріалів з заходом. Відхід від радянського спадку має бути не тільки в техніці та зброї, а й у всьому забезпеченні Збройних сил України. Чим швидше ми позбудемось від старих номенклатур у сфері оборони, тим швидшою буде наша інтеграція з Європейським Союзом”, – зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями “ДОТ”.

Відтак ДОТ в напрямку пально-мастильних матеріалів закуплятиме ORLESOL E 70/120, Rompetrol SE 75-115 чи інші аналоги розчинника Нефрас С2 80/120 для забезпечення потреб ЗСУ.

Також Держоператор тилу вперше застосовує рамкову угоду для закупівель пально-мастильних матеріалів, що уможливлює пришвидшення строку проведення процедури закупівлі у разі наявності нагальної потреби у забезпеченні ПММ для ЗСУ. Також рамкові угоди враховують безпекові питання та забезпечують достатній рівень прозорості, наголосили в пресслужбі.