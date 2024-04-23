Державний оператор тилу Міністерства оборони відсторонив компанію "Твій Хліб" з Житомирської області від постачання продуктів для армії через невиконання контракту

Про це повідомила пресслужба закупівельної організації.

Закупівельна організація Міноборони звинуватила цю компанію в зірванні постачань продуктів для Збройних Сил.

“Постачальник не виконав свої зобов’язання, тому його обсяги повністю перерозподілені на інші компанії”, – йдеться в повідомленні.

Компанія “Твій Хліб” отримала контракт на суму 1,35 мільярда гривень у березні, але не виконала свої зобов’язання, тому її обсяги постачань були перерозподілені на інші компанії.

Ця компанія, яка належить Миколі Іскрі, раніше не мала досвіду постачання для армії, тому Державний оператор тилу звернувся до попереднього постачальника, ТОВ “Міт Пром”.