Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Кошти спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для військових.

Вже розпочалася закупівля додаткового обсягу бронежилетів для Збройних сил України. Крім того, планується придбання шоломів та тактичних навушників.

“Сенс закупівель за нижчими цінами полягає не в тому, щоб просто констатувати: “ДОТ заощадив мільйон чи мільярд гривень”. Для нас важливе правильне використання всіх зекономлених коштів. Вони мають працювати на ЗСУ. Кожна гривня, кожен мільйон і мільярд. Саме тому у співпраці з Міністерством визначаємо нагальні потреби військових і спрямовуємо заощаджені бюджетні кошти на них”, — зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями Державного оператора тилу.