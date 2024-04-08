Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини“.

Йдеться про три заблоковані пункти пропуску: “Ягодин”, “Рава-Руська”, та “Угринів”. В черзі на них перебувають близько 500 вантажівок.

За словами речника ДПСУ, фермери не пропускають вантажівки, які слідують з України до Польщі. Були потуги спробувати їх все ж пропускати, але це не тривало довго. За минулу добу по вищезгаданих напрямках відмічається нульовий показник від Польщі.

В бік України найменше вантажівок пропускається через “Ягодин”, хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортних засобів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок“, — сказав Демченко.

Також черги й на розблокованих пунктах пропуску: “Краківець” — близько 900 вантажівок, “Шегині” — близько 800. Проте, за словами пресофіцера ДПСУ, рух на напрямках “залишається інтенсивним”.