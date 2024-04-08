Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко поінформував, що станом на ранок, 8 квітня, заблокованими залишаються три пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини“.

Йдеться про три заблоковані пункти пропуску: “Ягодин”, “Рава-Руська”, та “Угринів”. В черзі на них перебувають близько 500 вантажівок.

За словами речника ДПСУ, фермери не пропускають вантажівки, які слідують з України до Польщі. Були потуги спробувати їх все ж пропускати, але це не тривало довго. За минулу добу по вищезгаданих напрямках відмічається нульовий показник від Польщі.

“В бік України найменше вантажівок пропускається через “Ягодин”, хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортних засобів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок“, — сказав Демченко.

Також черги й на розблокованих пунктах пропуску: “Краківець” — близько 900 вантажівок, “Шегині” — близько 800. Проте, за словами пресофіцера ДПСУ, рух на напрямках “залишається інтенсивним”.