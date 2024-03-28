Зазначається, що перемовини тривали понад 6 годин.
“Це була складна, але відверта розмова між міністерствами та асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас, питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу“, — прокоментував глава Мінагрополітики Микола Сольський.
Нагадаємо, протести польських фермерів розпочалися з 9 лютого.
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