Зазначається, що перемовини тривали понад 6 годин.

“Це була складна, але відверта розмова між міністерствами та асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас, питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу“, — прокоментував глава Мінагрополітики Микола Сольський.

Нагадаємо, протести польських фермерів розпочалися з 9 лютого.

  • Денис Шмигаль прибув до Варшави для зустрічі з Дональдом Туском
  • Населення України до 2051 року може зменшитися до 25,2 млн
  • Низка країн, включно з Україною, обговорюють мирну домовленість