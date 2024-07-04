Останнім часом стало більше спроб нелегально перетнути кордон – чоловіки готові платити "перевізникам" від $3000 до $20 000.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону “Єдині новини“.

“За останній час ми бачимо такі зухвалі спроби саме злочинних груп доправляти до кордону групами людей. Це може бути 10 осіб, це може бути 20 осіб, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості 47 осіб”, – розповів він.

За словами Демченка, злочинці “допомагають” чоловікам за чималі кошти: розцінки коливаються від $3000 до $12 000.

Речник ДПСУ додав, що під час фільтрації порушників прикордонники встановлювали, що ті заплатили $18 000 або навіть $20 000.