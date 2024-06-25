Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ та в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що затримані заплатили шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів за обіцянку переправити їх через кордон на Одещині.
За даними слідства, поліцейський разом зі своїми знайомими налагодили схему протиправного заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України.
Спільники підшукували “клієнтів” та організаційно супроводжували “операцію втеча” до невизнаної Придністровської республіки. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску.
Збір “клієнтів” здійснювався через телеграм-канали. 47 чоловіків їхали у чотирьох вантажних мікроавтобусах. На під’їзді до кордону “кортеж” зупинили правоохоронці.
Правоохоронці також затримали автівку з двома провідниками, які мали допомоги чоловікам незаконно перетнути кордон.
Наразі організаторам схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
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