В Одеській області прикордонники затримали 47 чоловіків, які на чотирьох мікроавтобусах намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ та в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що затримані заплатили шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів за обіцянку переправити їх через кордон на Одещині.

За даними слідства, поліцейський разом зі своїми знайомими налагодили схему протиправного заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України.

Спільники підшукували “клієнтів” та організаційно супроводжували “операцію втеча” до невизнаної Придністровської республіки. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Збір “клієнтів” здійснювався через телеграм-канали. 47 чоловіків їхали у чотирьох вантажних мікроавтобусах. На під’їзді до кордону “кортеж” зупинили правоохоронці.

Правоохоронці також затримали автівку з двома провідниками, які мали допомоги чоловікам незаконно перетнути кордон.

Наразі організаторам схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.