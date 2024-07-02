контрабанда, цигарки, ухилянти, закарпаття

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Підприємливий закарпатець обладнав свій мікроавтобус марки “Мерседес Спринтер” нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків).

Двоє чоловіків викупили місця у таємній схованці за 10 тис. та за 20 тис. доларів. Водій обіцяв їм безперешкодний перетин держрубежу та розраховував на те, що вночі прикордонники будуть не настільки уважними, тому і рушив до кордону близько першої години ночі.

Але інспектори прикордонної служби “Хижа” затримали автомобіль закарпатця на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків 30-річного мешканця Черкащини та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України.

У ході подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону, прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.

контрабанда, цигарки, ухилянти, закарпаття

Таким чином закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

На нелегальних пасажирів складено адмінпротоколи. Дії водія передбачають кримінальну відповідальність.

  • У Чернівецькій області двоє ухилянтів напали на прикордонника: одного з нападників вбито (фото 18+)
  • Відтепер при перетині кордону можна пред’явити QR-код військово-облікового документа, — речник ДПСУ
  • Прикордонники затримали чоловіка у жіночому вбранні, який хотів перетнути кордон