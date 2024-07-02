На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного мешканця села Дюла, який намагався одночасно займатися двома видами незаконної діяльності. Чоловік спробував перетнути кордон, сховавши у своєму авто як цигарки, так і ухилянтів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Підприємливий закарпатець обладнав свій мікроавтобус марки “Мерседес Спринтер” нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків).

Двоє чоловіків викупили місця у таємній схованці за 10 тис. та за 20 тис. доларів. Водій обіцяв їм безперешкодний перетин держрубежу та розраховував на те, що вночі прикордонники будуть не настільки уважними, тому і рушив до кордону близько першої години ночі.

Але інспектори прикордонної служби “Хижа” затримали автомобіль закарпатця на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків — 30-річного мешканця Черкащини та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України.

У ході подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону, прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.