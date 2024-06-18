Прикордонники затримали пʼятьох чоловіків під час спроби перетнути державний кордон. Вартість "послуги" коштувала до 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що 5-ро чоловіків, зламавши прикордонний паркан, прямували до Тиси з гумовим човном. Вони планували дістатись Угорщини, втім їх спіймали за 150 метрів від річки.

“З цікавого: за організацію “переправи” чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів, натомість отримали собі адмінпротоколи”, — йдеться у повідомленні ДПСУ.