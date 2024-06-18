Україна щонайменше два роки стикатиметься з дефіцитом електроенергії. Ситуацію суттєво покращило б повернення Запорізької АЕС під наш контроль.

Про це в етері “Київ24” розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

“Стан енергетичної системи України наразі — 3 з 12. Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б 2-3 блоки, це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не знадобилися б. Або знадобилися б дуже рідко”, — зауважує він.

Харченко пояснив, що без допомоги ЗАЕС, дві зими в українців гарантовано діятимуть обмеження.

“Якщо цього не сталося, то для відновлення потужностей нам потрібно десь 2 роки. Тобто дві зими у нас обмеження будуть практично гарантовано. На другу зиму 2025-2026 вони будуть мінімізовані, але, цілком ймовірно, що будуть”, — додав він.