Про це повідомили в ДТЕК з посиланням на “Укренерго”.
“З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову”, — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, вчора в “Укренерго” повідомляли, що через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.
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