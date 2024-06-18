Сьогодні, 18 червня, до 15:00 не застосовуватимуть відключення електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК з посиланням на “Укренерго”.

“З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову”, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в “Укренерго” повідомляли, що через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.