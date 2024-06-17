Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

Про це в етері телемарафону сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, пише “Суспільне”.

За його словами, дефіцит електроенергії точно буде, і зараз йдеться про те, який буде розмір дефіциту.

“Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо, відновити генерації”, — пояснив Коваленко.

За його словами, побутовим споживачам і бізнесу треба бути готовими до значного дефіциту електроенергії.

“Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше”, — резюмував він.