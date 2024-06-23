Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін вважає, що тимчасово окупований півострів Крим має бути демілітаризований. Для цього потрібно використовувати усі можливі способи.

Про це він написав в Telegram-каналі у неділю, 23 червня.

За словами Жоріна, на території кримського півострова наразі знаходиться багато військових об’єктів, які потрібно знищувати.

“Весь Крим зараз перетворено на один суцільний військовий обʼєкт росіян. Бити по цій території, зокрема по військовим, інфраструктурним цілям нам необхідно”, — йдеться у повідомленні.

Екскомандир полку “Азов” наголосив, що окупований росіянами Кримський півострів має бути демілітаризований всіма наявними способами.

Жорін наголосив, що населення півострова Крим, яке підтримує Україну, має активізувати спротив окупантам та допомагати Силам оборони.

“Більшість населення Криму сьогодні — русаки або ті, хто їх підтримує. Хай страждають або забираються геть. Населенню, яке підтримує Україну, варто активізувати рух спротиву та всіляко допомагати українським силам”, — підсумував він.