У ніч на 1 травня, за допомогою дронів, Збройні сили України влаштували атаку на Рязанський нафтопереробний завод у Російській Федерації.

Це Суспільному підтвердили джерела ГУР.

Ця операція була проведена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, як підтверджують джерела Головного управління розвідки.

За інформацією російських Telegram-каналів, посилаючись на очевидців, внаслідок удару дронів на Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Міністерство оборони Росії повідомило, що в цю ж ніч російська система ППО знищила і перехопила 6 українських безпілотників літакового типу над територіями Воронезької, Рязанської, Бєлгородської та Курської областей.

Це не перший раз, коли дрони атакують нафтопереробні заводи у Рязані.

Уночі 13 березня у Рязанській області РФ сталася пожежа після атаки дронів на територію нафтозаводу. Площа пожежі тоді становила 100 квадратних метрів.