Це Суспільному підтвердили джерела ГУР.
Ця операція була проведена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, як підтверджують джерела Головного управління розвідки.
За інформацією російських Telegram-каналів, посилаючись на очевидців, внаслідок удару дронів на Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.
Міністерство оборони Росії повідомило, що в цю ж ніч російська система ППО знищила і перехопила 6 українських безпілотників літакового типу над територіями Воронезької, Рязанської, Бєлгородської та Курської областей.
Це не перший раз, коли дрони атакують нафтопереробні заводи у Рязані.
Уночі 13 березня у Рязанській області РФ сталася пожежа після атаки дронів на територію нафтозаводу. Площа пожежі тоді становила 100 квадратних метрів.
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