Російський нафтопереробний завод частково припинив роботу. Минулої ночі 10 безпілотників атакували цей об'єкт, зокрема БпЛА потрапили в установки з перероблення нафти.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву директора із комплексної безпеки групи компаній “Слов’янськ ЕКО” Едуарда Труднєва.

“Десять БпЛА прилетіли саме в завод, була сильна пожежа. Можливі приховані пошкодження”, — розповів Труднєв пропагандистам ТАСС і додав, що наразі на території заводу збирають уламки.

За попередньою інформацією росіян, на Слов’янському НПЗ пошкоджені резервуарний парк та ректифікаційна колона.

Додамо, що за даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, інформацію про захист Слов’янського НПЗ у Краснодарському краї Службі безпеки України надали партизани.

“В середині березня нам повідомили, що в Слов’янському НПЗ почали встановлювати захисні сітки. Фото та опис конструкції сіток з місця дозволили зробити так, щоб для наших дронів воно було “до дупи дирявчата”. У квітні поруч з резервуарами росіяни встановила мобільні РЕБ типу “Гроза-С”. Про їх наявність та місце розташування теж було відомо. Результат — до двох А-50 у ворожому тилу додається НПЗ”, — написав Андрющенко.