У Туреччині допустили, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним в Казахстані.

Про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан, якого цитує AFP.

За його словами, Ердоган “ймовірно” зустрінеться з Путіним у Казахстані “в найближчі кілька днів”.

Міністерство закордонних справ Туреччини у коментарі агентству уточнило, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня.

Востаннє Ердоган і Путін зустрічалися у вересні 2023 року в російському Сочі. Міністр закордонних справ Туреччини відвідав Росію на початку червня, де взяв участь у зустрічі БРІКС і був прийнятий Путіним, а також Сергєєм Лавровим.