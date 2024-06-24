Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл.
За словами Кемпбелла, нещодавній візит Путіна до Північної Кореї став для російського диктатора першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.
“Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати”, — каже він.
Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось “кардинальне зростання рівня” відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала суттєву кількість північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.
“Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає на заміну. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї”, — додав Кемпбелл.
На думку дипломата, Китай “певною мірою схвильований” посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю.
“Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями”, — підсумував заступник державного секретаря США.
Минулого тижня Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.
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