Про це він заявив на пресконференції для провладних угорських ЗМІ, повідомляє HVG.hu.
За словами Сійярто, “ЄС перетнув червону лінію”, використавши 1,4 мільярда євро надходжень на фінансування постачання зброї в Україну, тоді як “насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення”.
Голова угорської дипломатії поскаржився, що “воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення” в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає “правові можливості” оскаржити їх.
Насамкінець Сійярто сказав, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.
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