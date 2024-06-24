Міністр закордонних справ Петер Сійярто під час пресконференції для провладних угорських ЗМІ у Люксембурзі підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямувати 1,4 мільярда євро з заморожених російських активів на військову підтримку України, та заявив про наміри оскаржити це рішення.

Про це він заявив на пресконференції для провладних угорських ЗМІ, повідомляє HVG.hu.

За словами Сійярто, “ЄС перетнув червону лінію”, використавши 1,4 мільярда євро надходжень на фінансування постачання зброї в Україну, тоді як “насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення”.

Голова угорської дипломатії поскаржився, що “воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення” в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає “правові можливості” оскаржити їх.

Насамкінець Сійярто сказав, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.