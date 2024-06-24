У четвер, 27 червня, Володимир Зеленський прибуде на саміт Європейського Союзу до Брюсселя.

Про це стало відомо брюссельській кореспондентці польської радіостанції RMF FM.

У Брюсселі неофіційно говорять про те, що президент України прибуде в перший день саміту Європейського Союзу.

“Така інформація циркулює”, – повідомив RMF FM високопоставлений дипломат ЄС.

З міркувань безпеки ця інформація офіційно ніким не підтверджена.

Очікують, що Україна та Європейський Союз підпишуть безпекову угоду, переговори про яку вели місяцями.

“Володимир Зеленський та лідери ЄС будуть присутні на церемонії”, – сказав дипломат.

Документ має бути підписаний “на рівні глав дипломатії”, повідомили кореспондентці RMF FM.