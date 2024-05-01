З початку травня з Донецької області до Волині можна безкоштовно евакуюватися. Потяг курсуватиме один раз на вісім днів. Час евакуації – 14:10. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

«Із 2 травня 2024 року обов’язкова евакуація буде до територіальних громад Волинської області. Евакуація здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 8 днів (02.05; 10.05; 18.05; 26.05)», – зазначено у повідомленні.

Щоб безплатно виїхати з Донеччини до безпечного регіону необхідно залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290. Якщо евакуація потрібна тяжко хворим або людям з інвалідністю то потрібно телефонувати за цими номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048;

«Підготовлені безкоштовні місця для проживання переселенців, яких розміщують у закладах комунальної власності (визначених місцями тимчасового проживання) Волинської області», – зазначили в ОВА.

Щоб звернутися до Волинської облдержадміністрації внутрішньо переселеним особам треба зателефонувати за номером: 066 657 09 15.