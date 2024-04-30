У Донецькій області від обстрілів російських військових 30 квітня загинули двоє людей.

Як передає Укрінформ, про це журналістам Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

“30 квітня вночі російські війська завдали удару по селу Калинове Краматорського району, внаслідок чого у себе вдома загинув 71-річний чоловік”, — йдеться у повідомленні.

Також за даними речниці, вдень російські окупанти завдали удару по селищу Новоолександрівка Покровського району. У своєму подвір’їʼ загинула жінка.

За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).