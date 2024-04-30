Як передає Укрінформ, про це журналістам Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

“30 квітня вночі російські війська завдали удару по селу Калинове Краматорського району, внаслідок чого у себе вдома загинув 71-річний чоловік”, — йдеться у повідомленні.

Також за даними речниці, вдень російські окупанти завдали удару по селищу Новоолександрівка Покровського району. У своєму подвір’їʼ загинула жінка.

За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).