Як передає Укрінформ, про це журналістам Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
“30 квітня вночі російські війська завдали удару по селу Калинове Краматорського району, внаслідок чого у себе вдома загинув 71-річний чоловік”, — йдеться у повідомленні.
Також за даними речниці, вдень російські окупанти завдали удару по селищу Новоолександрівка Покровського району. У своєму подвір’їʼ загинула жінка.
За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
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