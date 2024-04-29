Фонд державного майна України минулого тижня провів 13 аукціонів, на яких залучив активів на 59,22 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

«З 22-26 квітня Фонд держмайна провів 13 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Рrozorro. Продажі на загальну суму 59,22 млн гривень. За право власності на об’єкти змагалися 100 учасників. Зростання ціни активів відбулося у 1,8 раза», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найдорожчим лотом тижня став єдиний майновий комплекс ДП«Інжексбуд», який був проданий за 27,5 млн грн. Вартість активу зросла у 4,5 раза.

Цього тижня Фонд держмайна планує провести 16 приватизаційних аукціонів. Серед активів, що виставлені на торги, майнові комплекси, об’єкти незавершеного будівництва, адмінбудівлі, гаражі та автомобіль – Audi, модель А8, стартова ціна якого становить 393,4 тис. грн.