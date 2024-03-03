Знімки Юрасов опублікував на своїй сторінці в Instagram.
“Мріяв потрапити на Зміїний з камерою із моменту його відбиття у ворога. Операція була надскладна, і по суті своїй була авантюрою.
Авантюрою, на яку Україна мала піти, щоб відновити свою присутність у Чорному морі, взяти під свій контроль частину акваторії і завдяки цьому відкрити «зерновий коридор», або правильніше, «Чорноморську зернову ініціативу».
Це важливе місце і момент у нашій новітній історії”, — з допису Віталія Юрасова
Фотограф зауважив, що люди, які брали участь у операціях зі звільнення острова воюють у різних службах, що боронять Україну. Зокрема це ГУР, ССО, СБУ(Альфа), ОК «Південь», Прикордонники, Морпіхи. Працювала також артилерія та пілоти Армійської Авіації.