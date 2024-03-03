Знімки Юрасов опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Мріяв потрапити на Зміїний з камерою із моменту його відбиття у ворога. Операція була надскладна, і по суті своїй була авантюрою.

Авантюрою, на яку Україна мала піти, щоб відновити свою присутність у Чорному морі, взяти під свій контроль частину акваторії і завдяки цьому відкрити «зерновий коридор», або правильніше, «Чорноморську зернову ініціативу».

Це важливе місце і момент у нашій новітній історії”, — з допису Віталія Юрасова