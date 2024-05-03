Редактори видання "Заборона" з'язались з Євгеном з пропозицією записати подкаст, проте, напевно, помилились чатом і обізвали його.

Такий пост виставив Клопотенко у соцмережі Х.

“Шановні твіттеряни, на зв’язку з вами х*єсос по версії редакторів незалежного медія Заборона”, — написав він.

Скоріш за все редактори “Заборони” переплутали робочий чат з чатом з самим Клопотенком. Відомий кухар в свою чергу обурився:

“І ось що мені цікаво. Якщо я вам такий неприємний, навіщо ви мені пишете?”.

На даний момент наше видання намагається звʼязатись з редакцією “Заборони”.