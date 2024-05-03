Такий пост виставив Клопотенко у соцмережі Х.
“Шановні твіттеряни, на зв’язку з вами х*єсос по версії редакторів незалежного медія Заборона”, — написав він.
Скоріш за все редактори “Заборони” переплутали робочий чат з чатом з самим Клопотенком. Відомий кухар в свою чергу обурився:
“І ось що мені цікаво. Якщо я вам такий неприємний, навіщо ви мені пишете?”.
На даний момент наше видання намагається звʼязатись з редакцією “Заборони”.
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