Європейська комісія у червні цього року розпочати з Україною та Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу. Цей процес хочуть запустити до того, як Угорщина перейме головування в ЄС у липні.

Про це пише Financial Times, посилаючись на поінформованих у цьому питанні посадовців.

За даними видання, своє рішення щодо рекомендації початку переговорів Єврокомісія оголосить вже сьогодні, 7 червня. Зокрема буде оголошено про те, що Україна відповідає невиконаним раніше критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних службовців та захист мов, які використовуються національними меншинами.

Рекомендація ЄК вимагає одностайного рішення всіх 27 країн Єврсоюзу. Очікується, що Угорщина виступить проти через нібито порушення прав угорської меншини в Україні.

З 1 липня Угорщина буде головувати в ЄС, що надасть їй додаткового впливу. Тому нині головуюча Бельгія сподівається провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.