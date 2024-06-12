Лідери "Групи семи" (G7) за підсумками зустрічі в Італії закликатимуть Китай припинити підтримувати війну Росії проти України.

Про це йдеться у проєкті заяви саміту G7 з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Союзники Києва звинувачують Пекін у тому, що він постачає Росію технологіями та деталями — або знайденими у зброї, або необхідними для його виробництва — допомагаючи Москві обходити торгові обмеження “Сімки” на багато цих товарів. Заборонені матеріали часто потрапляють до Росії через треті країни, такі як Китай і Туреччина, або мережі посередників.

“Постійна підтримка Китаєм російської оборонно-промислової бази має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки”, — йдеться у проєкті заяви, яка ще може змінитися до того, як вона буде узгоджена лідерами на саміті в Італії, який має розпочатися 13 червня.

Очікується, що в рамках зусиль з протидії обходу санкцій G7 і Європейський Союз найближчими днями запровадять нові обмеження.

Обговорювані заходи включають список більшої кількості компаній, націлювання на банки в третіх країнах, які сприяють торгівлі, вимога, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх компаній і субпідрядників за кордоном, а також розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до Росії.

“Група семи” також закликатиме Пекін підштовхнути Росію до виведення військ з України та підтримати справедливий світ.

Торгова напруженість між країнами G7 та Китаєм буде відображена у заяві ширше. Згідно з проєктом, очікується, що лідери заявлять, що політика Китаю “створює глобальні побічні ефекти, ринкові спотворення та шкідливі надлишкові потужності у низці секторів”.

G7 підтвердить свої поточні зусилля щодо зменшення критичної залежності від Китаю , водночас повторюючи, що вони не мають наміру розривати відносини.