Про це повідомляє Укренерго.
- Завтра, 17 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 24:00
- 3 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години
- Причина – прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня
- Живлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується
- За найгіршого сценарію світла взимку може не бути до 20 годин на добу, — ДТЕК
- В України є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації ще цього року, — Зеленський
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